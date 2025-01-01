Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Seit ihrer Kindheit kann Melinda Gordon mit den Seelen verstorbener Menschen sprechen. Sie hilft ihnen dabei, Dinge abzuschließen, die sie zu Lebzeiten nicht mehr erledigen konnten.
Melinda Gordon besitzt seit ihrer Kindheit die Gabe, die Geister toter Menschen zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Durch ihre Großmutter geschult, setzt sie diese Gabe dafür ein, den Verstorbenen zu helfen. Die Stimmen aus dem Jenseits - die erdgebundenen Geister - suchen sie auf, um mit ihrer Hilfe unerledigte Dinge mit den Lebenden aus der Welt zu schaffen und endlich die Erlösung auf der anderen Seite zu finden.
Mit ihrem Ehemann Jim setzt Melina alles daran, die Balance im Umgang mit ihrer Gabe, dem neu gewonnenen Eheleben und ihrem Berufsalltag zu finden. Gemeinsam mit ihrer Freundin Andrea Moreno betreibt Melinda außerdem ein Antiquitätengeschäft in einer kleinen Stadt. Die beiden Freundinnen lernen mit Melindas Fähigkeiten umzugehen und den geisterhaften Klient*innen ihr emotionales Gleichgewicht zu ermöglichen.
Jennifer Love Hewitt glänzt als Ghost Whisperer
Die Rolle der Melinda in Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits gehört neben ihrer Hauptrolle in Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast zu den wichtigsten Rollen in Jennifer Love Hewitts Schauspielkarriere. Durch die Rolle der Geisterflüsterin ist sie einem internationalen Publikum bekannt geworden und konnte sich so ihren Platz in Hollywood sichern.
Zwischen den Jahren 2005 und 2010 stand Jennifer Love Hewitt insgesamt für 307 Episoden in sechs Staffeln als Melinda Gordon vor der Kamera. Bereits ab Staffel 1 war die US-amerikanische Fantasy-Mystery-Serie ein Publikumsliebling und besitzt bis heute eine aktive Fangemeinde, die auf neue Folgen mit neuen Geschichten rund um ihre Lieblings-Antiquitätenhändlerin hofft.
Doch auch Aisha Tyler als Andrea Moreno und Schauspieler David Conrad als Jim glänzen in Ghost Whisperer. Ab Staffel 2 wird der Hauptcast um Camryn Manheim als Delia Banks ergänzt, die eine enge Verbindung zu Melinda aufbaut.
Ausgestrahlt wurde die US-amerikanische Serie auf dem TV-Channel CBS. Als Produzenten waren Ian Sander, Kim Moses und Jennifer Love Hewitt selbst tätig. James Van Praagh - ein weltbekanntes Medium - war an den Drehbüchern von Ghost Whisperer beteiligt. Die Hauptfigur beruht aber auf einem anderen realen Medium, nämlich Mary Ann Winkowski. In Deutschland feierte die Serie im August 2006 auf Kabel Eins Premiere.
Im Jahr 2007 veröffentlichte CBS mit Ghost Whisperer: The Other Side eine interaktive Spin-Off-Webserie. Bis Mai 2010 wurde freitags auf der CBS-Webseite eine neue Folge veröffentlicht, wobei jede Folge nicht länger als sechs Minuten dauerte. Im Gesamten umfasst das Spin-Off 36 Folgen in einer Staffel. Am Ende jeder Episode wurde der Videoplayer durch ein interaktives Spiel ersetzt, in dem die Zuschauer*innen Hinweise entdecken mussten, um die mysteriöse Identität eines Geistes der Serie zu lüften.
Das reale Übernatürliche
Oftmals wird bei Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits die bemerkenswerte Tatsache herausgestellt, dass die Serie spirituelle Erfahrungen wie Nahtod- oder mediale Erfahrungen und Nachtod-Kontakte nicht als bloße Fantasie, sondern als Realität darstellt. Die Serie reiht sich dadurch neben Filmen wie Clint Eastwoods Hereafter, Das Geisterhaus oder Ghost - Nachricht von Sam ein.
Alles hängt zusammen …
- Die Titelmelodie für alle fünf Staffeln von Ghost Whisperer kommt von Mark Snow. Jenem Komponisten, der auch u.a. die Titelmelodie für Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI geschrieben hat.
- Der zentrale Platz der Kleinstadt in der Serie ist derselbe wie in Zurück in die Zukunft. Tim Wilson - Der Biff Tannen in ZidZ verkörpert - hat mehrere Cameo-Auftritte in Melindas Welt.
- Jennifer Love Hewitt und Aisha Tyler spielten beide später FBI-Profiler in der erfolgreichen Psycho-Thriller-Serie Criminal Minds. Auch Jamie Kennedy, die Eli bei Ghost Whisperer spielt, und Camryn Manheim, die Delia verkörpert, sind als Kriminelle ebenfalls in der Krimiserie zu sehen.
Zahlreiche Fernsehformate nehmen Bezug auf Melindas übernatürliche Geschichte. Darunter unter anderem Supernatural, Psych, CSI: Crime Scene Investigation und die deutsche Serie Pastewka.
Du kennst die Geschichte von Melinda und ihren fast-verstorbenen Geisterfreunden bereits? Egal, der Serienhit aus den 2000er punktet auf ein Neues mit Charme, Spiritualität und überzeugenden Darsteller*innen. Begib dich in die übernatürliche Welt und schau dir ganze Folgen von Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits auf Joyn an.