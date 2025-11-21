Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 1: Kanadas Weiße Riesen
45 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Der Weiße Stör ist mit über drei Metern Länge und bis zu 500 Kilogramm Gewicht ein echter und leider seltener Gigant. Cyril Chauquet und sein Team helfen Wissenschaftlern, den Riesenfisch zu schützen. In tosenden Gebirgsflüssen und bei eisigen Temperaturen suchen sie nach einem Exemplar des Weißen Störs.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.