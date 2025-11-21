Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Kabel Eins Doku
Staffel 1
Folge 2
vom 21.11.2025
Folge 2: Lachsfang im Bärenrevier

43 Min.
Ab 12

Cyril Chauquet liefert sich einen kräftezehrenden Kampf mit einem kolossalen Weißen Stör. Er muss dem Riesenfisch einen Chip einsetzen. Ein heftiger Sturm erschwert das Vorhaben, sodass das Team den Standort wechselt und tiefer in den Bergen den Bestand des Pazifischen Lachses überprüft.

