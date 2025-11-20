Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Die vierte Generation

sixxStaffel 1Folge 18vom 20.11.2025
Die vierte Generation

Die vierte GenerationJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 18: Die vierte Generation

43 Min.Folge vom 20.11.2025

Rorys Urgroßmutter Trix aus England kommt zu Besuch und so kommt die ganze Familie zu einem Abendessen zusammen. Die betagte Dame ist so angetan von ihrer Urenkelin, dass sie anbietet, einen Treuhandfond für sie einrichten zu lassen. Emily ist empört, denn mit all dem Geld könnte Rory die Motivation verlieren, selbst etwas aus ihrem Leben zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 4 Staffeln und Folgen