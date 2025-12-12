Gilmore Girls
Folge 6: Faule Eier
40 Min.Folge vom 12.12.2025
Lorelai gerät unfreiwillig auf die Baby-Party von Sherry. Alberne Spielchen, kichernde Freundinnen und schmerzvolle Geständnisse geben Lorelai den Rest und sie fährt wutentbrannt nach Hause. Dort trifft sie auf Luke, der skeptisch den neuen Wagen von Jess begutachtet. Woher hat der Junge das Geld für das Auto genommen?
Gilmore Girls
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH