GO! Spezial vom 10.04.2020Jetzt kostenlos streamen
GO! Spezial
Folge 101: GO! Spezial vom 10.04.2020
5 Min.Folge vom 10.04.2020Ab 6
"GO! Spezial" gibt einen umfassenden und intimen Einblick in alle Themenbereiche der modernen Mobilität. Immer hautnah am Geschehen und am Puls der Zeit. Ob autonomes Fahren aus Japan oder auch Highspeed Elektroautos aus der marokkanischen Wüste: "GO! Spezial" informiert, regt auf und unterhält! Dabei reist "GO! Spezial" von fernen Destinationen bis hin zur heimischen Garage und bleibt immer nah an Österreich und den Menschen.
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GO! Spezial
Alle 8 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2021-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2020-2023: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen