Das Ende einer goldenen SaisonJetzt kostenlos streamen
Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 08.07.2025: Das Ende einer goldenen Saison
44 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 6
Endspurt unter dem Eis: Der finale Tag der Wintersaison ist gekommen, und die Glücksritter von Nome geben noch einmal Vollgas, um schillernde Goldschätze vom Grund des Beringmeers zu bergen. Am Claim 56 setzt Vernon Adkison volles Vertrauen in seinen Toptaucher Gary. Das Ziel liegt bei insgesamt 80 Unzen. Den erwirtschafteten Profit will Vernon in ein neues Nitrox-Tauchsystem investieren. Unterdessen gerät Kris Kelly am Claim 23 in eine verzwickte Lage. Bei einsetzender Ebbe drohen gewaltige Eisbrocken den Goldtaucher am Meeresboden festzunageln! Später gibt es bei Chris McCully Grund zum Jubeln: Der Jungunternehmer verbucht stolze 213 Unzen auf seinem Saisonkonto.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.