sixxStaffel 5Folge 1vom 20.12.2025
41 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 6

Mel und Curtis wachsen die Renovierungsarbeiten in ihrem Eigenheim langsam, aber sicher über den Kopf. Deshalb greifen Mina und Karen dem Paar ein wenig unter die Arme. Gemeinsam mit ihrem Team nehmen sich die beiden Frauen der Großbaustelle an. Mit vereinten Kräften lassen sie das kleine Häuschen in komplett neuem Glanz erstrahlen. Doch was halten die Besitzer von dem Ergebnis?

sixx
