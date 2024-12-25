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SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 25.12.2024
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Folge 4: Tagg

41 Min.Folge vom 25.12.2024Ab 12

Gray untersucht die finanziellen Transaktionen von Kevin Tagg, dem dritten Mitglied der "Cerberus"-Einheit, und stößt dabei rasch auf Ungereimtheiten. Mit jeder neuen lnformation, die ihr zugespielt wird, verdichtet sich ihr Verdacht gegen ihn. Unterdessen hat sich Grays Schwiegersohn auf ein Treffen mit ihr eingelassen, doch ihr Moment des Glücks wird jäh überschattet, als sie in einem Einkaufszentrum hinterrücks von zwei Agenten angegriffen wird.

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