Green Seven Report - Dress (for) less - Shoppen verboten? Das ExperimentJetzt kostenlos streamen
Green Seven
Folge 1: Green Seven Report - Dress (for) less - Shoppen verboten? Das Experiment
53 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Dress (for) less? Rund 65,3 Milliarden Euro gaben die Deutschen 2023 für Bekleidung aus - und damit so viel wie noch nie. Ist es an der Zeit, unser eigenes Konsumverhalten zu überdenken? Im "Green Seven Report" versuchen Viviane Geppert, Christoph "Icke" Dommisch und Reporterin Lilli Fischer herauszufinden, wie ein nachhaltigerer Umgang mit Kleidung aussehen kann. Und treffen dabei außergewöhnliche Menschen und Unternehmen, die bereits jetzt mit gutem Beispiel voran gehen.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Green Seven
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben