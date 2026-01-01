"Grüne" Marken - alles nur Schwindel?
In unserer Konsumwelt gibt es, so scheint es, die Guten und die Bösen. Manche Marken haben sich perfekt in den Zeitgeist eingepasst und geben sich als fixen Teil der Weltenrettung. Grün, sozial, empathisch – um dieses Versprechen herum sind Firmen wie Patagonia, Grüne Erde oder Weleda entstanden. Menschen, die hier kaufen, gehen davon aus, dadurch zum Teil der Lösung zu werden. Gestalter Paul Peraus hat sich das Gebaren dieser einschlägigen Firmen genauer angesehen. Bemerkenswert etwa, dass einige von ihnen sich zu einem radikalen Steuerschonungsmodell bekennen, während sie das Gemeinwohl in ihrer DNA zu tragen behaupten. Auch die Stiftung, in die Firmengründer Yvon Chouinard seine Marke Patagonia mit den tragenden Worten „Die Erde ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin“ überführt hat, sehen Kritiker am Ende als riesiges Steuervermeidungskonstrukt. Auskunft, wieviel Meeresplastik tatsächlich in den Patagonia-Jacken verarbeitet wird, war auch auf intensives Nachfragen nicht zu bekommen. Was also taugen die „grünen“ Marken wirklich? Sind ihre Anliegen aufrichtig oder nur die Marketing-Antwort auf den Traum vom perfekten Produkt?