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Grüne Zukunft - Helden des Alltags

Bretagne

ServusTVStaffel 1Folge 13vom 01.08.2026
Bretagne

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Grüne Zukunft - Helden des Alltags

Folge 13: Bretagne

47 Min.Folge vom 01.08.2026

Helden des Alltags mit spannenden Geschichten: Männer und Frauen aus der Landwirtschaft, der Gastronomie und Architektur, dem Ingenieurswesen und dem Ehrenamt, auf dem Land und aus der Stadt – überall auf der Erde leben Menschen, die etwas verändern und eine nachhaltigere Welt schaffen wollen.

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