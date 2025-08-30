Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 30.08.2025
Folge 2: Wer schafft es ins Guinness-Buch? Teil 2 der spektakulären Rekordjagd

154 Min.Folge vom 30.08.2025Ab 12

Die spektakuläre Rekordjagd geht weiter: In der zweiten "Guinness-World-Records"-Show geht es u.a. darum: die meisten Laché-Sprünge in einer Minute zu schaffen; Mineralwasser am Geschmack zu erkennen; sich 200 Telefonnummern zu merken oder ein tonnenschweres Fahrzeug nur mit den Brustwarzen zu ziehen. Michelle Hunziker und Jörg Pilawa moderieren die große Show der Weltrekorde.

