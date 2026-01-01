Gysi gegen Guttenberg
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Gysi gegen Guttenberg
Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg sind zwei der populärsten und streitbarsten (Ex-) Politiker der letzten 30 Jahre. In diesem Podcast, prallen ihre Gegensätze erstmals richtig aufeinander. Jeden Mittwoch sitzen sie zusammen und sprechen über Themen und Fragen, die sie und Deutschland bewegen – im privaten, gesellschaftlichen oder auch politischen Kontext. Offen, wertschätzend und ehrlich gehen sie immer wieder über ideologische Grenzen hinweg und zeigen, wie Dialog heute auch funktionieren kann – selbst wenn man hin und wieder unterschiedlicher Meinung ist. Jetzt abonnieren! GYSI GEGEN GUTTENBERG ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH in Zusammenarbeit mit Seven.One Audio Neue Folgen hören Sie jeden Mittwoch überall wo’s Podcasts gibt. Executive Producer: Peter Greve, Rüdiger Barth Senior Producerin: Ricardia Bramley Sounddesign: David Koulakiotis, Henrik José Bild, Ton & Schnitt: We Are Producers, Lili Johanssen Tickets zu Live Shows: https://t1p.de/g3v1h
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