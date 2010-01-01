Hanna - Folge deinem Herzen
9 StaffelnAb 6
9 StaffelnAb 6
Hanna - Folge deinem Herzen
Im Mittelpunkt der Nachfolge-Telenovela zu "Alisa - Folge deinem Herzen" steht Hanna Sommer, die sich in Maximilian Castelhoff verliebt. Doch Hannas beste Freundin Alexandra (Sophie Lutz) macht dem Paar das Leben schwer, da auch ihr Herz für Maximilian schlägt. Ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit des Paares wirft ebenfalls dunkle Schatten auf ihr Glück.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises