Hans van Manen - Tanz einfach!
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Hans van Manen - Tanz einfach!
Hans van Manen ist international als einer der großen Meister des zeitgenössischen Balletts anerkannt. Einschließlich seiner Ballette für das Fernsehen hat er mehr als 150 Ballette geschaffen. Seine Choreografien tragen eine unverwechselbare Handschrift, die sich durch große Klarheit in der Struktur und raffinierte Einfachheit auszeichnet. Im Juli 2022 feierte er seinen 90. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat der Filmregisseur Willem Aerts die Tanzikone über mehrere Jahre begleitet – von der Probenarbeit mit Het Nationale Ballet und anderen Compagnien bis hin zu privaten Momenten – und stellt die Klasse des Choreografen erneut unter Beweis, der das Denken über Ballett neu definiert hat.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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