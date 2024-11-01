Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gray bringt ihre umfassende Expertise in das Projekt ihres guten Freundes und Nachbarn Bryan Mise ein, der ein neues Haus im historischen Viertel von Summerville errichtet. Gemeinsam mit Mike und Grumpy hilft sie Bryan, sein modernes Zuhause wie ein Haus aus den frühen 1900er-Jahren wirken zu lassen. Mit viel Liebe zum Detail und einem Händchen für historisch anmutende Elemente erschaffen sie ein Gebäude, das sich harmonisch in die charmante Umgebung einfügt und dennoch modernen Komfort bietet.

