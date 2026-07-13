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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Dorfgastein und Bad Hofgastein in Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 249vom 13.07.2026
Harrys liabste Hütt'n: Dorfgastein und Bad Hofgastein in Salzburg

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 249: Harrys liabste Hütt'n: Dorfgastein und Bad Hofgastein in Salzburg

24 Min.Folge vom 13.07.2026

Harry Prünster war diesesmal in Dorfgastein und Bad Hofgastein unterwegs. Er entdeckte die schönsten Seiten der Salzburger Bergwelt, erzählte Geschichten aus der Region und zeigte Wissenswertes über Fauna und Flora. Auf seiner Wanderung machte er Halt bei einer besonderen Hütte am Weg. Bildquelle: ORF

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