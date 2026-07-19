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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Kärnten - Nationalpark Nockberge

ORF IIIStaffel 1Folge 254vom 19.07.2026
Harrys liabste Hütt'n: Kärnten - Nationalpark Nockberge

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 254: Harrys liabste Hütt'n: Kärnten - Nationalpark Nockberge

24 Min.Folge vom 19.07.2026

Harry Prünster war dieses Mal in Kärnten im Nationalpark Nockberge unterwegs und stellte eine neue Wanderroute vor. Untermalt mit Bildern von Landschaft, Flora und Fauna sowie weiteren Besonderheiten der Gegend machte Harry Lust aufs Wandern. Außerdem wurde eine interessante Hütte vorgestellt, die durch ihr kulinarisches Angebot, ihre Lage, ihre Geschichte oder eine andere Besonderheit einzigartig war. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner

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