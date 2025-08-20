Harrys liabste Hütt'n: Kirchberg - Kitzbüheler Alpen TirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 94: Harrys liabste Hütt'n: Kirchberg - Kitzbüheler Alpen Tirol
Kirchberg in Tirol liegt eingebettet zwischen den Bergmassiven der Hohen Salve und dem Kitzbüheler Horn auf dem Sonnenplateau des Brixentals auf rund 800 Meter. Wanderwege und Touren laden ein, die Natur zu entdecken und von ihrer schönsten Seite zu erleben. Bewirtschaftet Almen sorgen für das leibliche Wohl der Wanderer. Harry Prünster befindet sich schon mitten drin im Bergabenteuer. Diesmal hat Harry die Variante Seilbahn-Wanderung gewählt. Er "schwebt" von Kirchberg auf die Hintenbachalm in Aschau hinauf. Die Alm liegt idyllisch am Fuße des Großen Rettenstein im Brixental. Dort hat Hans ein Paradies für Käseliebhaber aufgebaut - das Kasplatzl. Danach lässt sich Harry vom Sessellift zum Gaisbergstüberl bringen. Dort erwartet ihn ein Familienbetrieb mit Unternehmersinn. Zurück in Kirchberg steigt er in die Fleckalmbahn. Die Ochsalm ist nicht weit von der Bergstation entfernt. Dort soll man sich herrlich entspannen können – ob das an den Bergseen ringsum liegt oder doch am Wirt Thomas? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick