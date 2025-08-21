Harrys liabste Hütt'n: Sausal Kitzeck im Südsteirischen WeinlandJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 97: Harrys liabste Hütt'n: Sausal Kitzeck im Südsteirischen Weinland
Abseits der Autobahn, zwischen Alpen und ungarischer Puszta, liegt die Region Sulmtal Sausal - Südsteirisches Weinland. Neun Gemeinden sind unter diesem Namen zusammengefasst: St. Nikolai, Tilmitsch, Heimschuh, Großklein, St. Johann, Gleinstätten, Pistorf, St. Andrä-Höch und Kitzeck. Wandern oder radeln, aber es lässt sich auch genussvoll hier schmausen und trinken: all das hat sich Harry diesmal vorgenommen. Wiesenblüten, Obstbäume, Kürbisäcker und vor allem die Rebzeilen prägen die Landschaft. Und mitten in den Weinbergen steht der Klapotetz, hölzerne Vogelscheuche und Wahrzeichen der Südsteiermark. Umliegende Buschenschänken laden zum Verweilen ein. Harrys erster Wanderabschnitt führt ihn zum Buschenschank Steiri in St. Nikolai. Bei der singenden Wirtin Annemarie in der Sulmtaler Stubn ist der nächste Stopp. Mit dem Fahrrad macht sich Harry anschließend weiter auf den Weg zum Buschenschank Malli. Angeblich gibt es hier Österreichs steilsten Weingarten. Harrys Ausflug endet beim Buschenschank Trobi - aber natürlich nicht, ohne Spezialitäten vom Rotwild zu verkosten. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick