Hatschi & Bratschi
Folge 1: Die Idee!
18 Min.Folge vom 16.02.2024
Ein gachzorniges Wiener Urgestein und ein lebensbejahender Immigrant, bilden den Erzählrahmen für die Parodie auf aktuelle gesellschaftspolitische Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen: Integration, Wirtschaftskrise, Arbeitsmarkt, Gleichberechtigung, sexuelle Belästigung.
Genre:Comedy
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Mediavilm Hann FilmproduktionsgesmbH