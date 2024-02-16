Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hatschi & Bratschi

Das Projekt startet

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 16.02.2024
Das Projekt startet

Das Projekt startetJetzt kostenlos streamen

Hatschi & Bratschi

Folge 2: Das Projekt startet

21 Min.Folge vom 16.02.2024

Schon wieder eine Serie, in der es nur männliche Hauptdarsteller gibt? Natürlich nicht! Mit Jessy wohnt neben "Hatschi" und "Bratschi" eine moderne, junge Frau auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen Glück.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hatschi & Bratschi
Joyn AT
Hatschi & Bratschi

Hatschi & Bratschi

Alle 1 Staffeln und Folgen