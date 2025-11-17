Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

HGTVFolge vom 17.11.2025
44 Min.Folge vom 17.11.2025

Tarek und Heather wagen ein riskantes Projekt: ein Haus in Torrance, Kalifornien, das sie ungesehen gekauft haben. Mit mutigem Design und Heathers Boho-Beach-Stil wollen sie das Risiko in einen erfolgreichen Deal verwandeln. Doch schnell zeigt sich, dass dieser Flip alles abverlangt.

