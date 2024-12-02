Haushaltsgeräte - alt gegen neuJetzt kostenlos streamen
Haushaltsgeräte - alt gegen neu
Folge 1: Haushaltsgeräte - alt gegen neu
Ohne ein Dutzend Haushaltsgeräte geht es heute nicht mehr, allein in der Küche leisten Kaffeemaschine, Mikrowelle, Dampfgarer, Multi-Mixer, Quirl und andere der Kühl-Gefrierkombination, dem Induktionsherd und dem wassersparenden Geschirrspüler Gesellschaft. Jedes Jahr kommen neue Standards auf den Markt, die leiser, schneller und energiesparender zu sein versprechen. Doch optimieren diese Produkte unseren Alltag wirklich? Der ORFIII Themenmontag lässt alte Geräte gegen neue antreten. Welcher Herd bringt das Nudelwasser schneller zum Kochen? Mit welchem Mixer ist der Eischnee schneller geschlagen? Und kann der neue Staubsauger in puncto Saugkraft mit den alten Modellen mithalten? In Sachen Umweltfreundlichkeit sind die Verbesserungsmöglichkeiten heute de facto ausgeschöpft, weitere Optimierungen liegen allenfalls im Minimalbereich. Am besten lässt man sein altes Gerät so lange wie möglich laufen, raten Expertinnen und Experten, damit sie ihre sogenannte graue Energie, die zu ihrer Herstellung notwendig gewesen ist, abdienen können. Die Gestalter Julia Hammerl und Martin Grabowski wollen es wissen und klopfen die Geräte auf Preis, Lebensdauer, Energieeffizienz und Ökobilanz ab. Bildquelle: ORF/Neulandfilm Gestaltung: Martin Grabowski Julia Hammerl
