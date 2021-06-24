Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustier sucht Herz

Der große Live-Tiervermittlungsabend: Haustier sucht Herz

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 1vom 24.06.2021
Der große Live-Tiervermittlungsabend: Haustier sucht Herz

Der große Live-Tiervermittlungsabend: Haustier sucht HerzJetzt kostenlos streamen

Haustier sucht Herz

Folge 1: Der große Live-Tiervermittlungsabend: Haustier sucht Herz

106 Min.Folge vom 24.06.2021

Corona hat für einen Boom bei der Haustier-Anschaffung gesorgt. Doch noch immer landen zu viele Vierbeiner, Vögel, Reptilien und Co. in Deutschlands Tierheimen. SAT.1 Gold engagiert sich seit Jahren mit dem beliebten Format "Haustier sucht Herz" für die Vermittlung dieser gestrandeten Tiere. Die Moderatoren Jana Ina Zarrella und Matthias Killing stellen rund 15 Tiere aus ganz Deutschland vor, die sich auf ein neues Frauchen oder Herrchen freuen. Bildrechte: © SAT.1 GOLD.

