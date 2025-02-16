Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heikle Rubel - Russisches Vermögen in Österreich

Heikle Rubel - Russisches Vermögen in Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 16.02.2025
Heikle Rubel - Russisches Vermögen in Österreich

Heikle Rubel - Russisches Vermögen in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen

Heikle Rubel - Russisches Vermögen in Österreich

Folge 1: Heikle Rubel - Russisches Vermögen in Österreich

44 Min.Folge vom 16.02.2025

Der Verdacht, dass russisches Geld in größerem Umfang in Österreich geparkt ist, besteht seit Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine. Vermögen im Gesamtwert von 1,6 Milliarden Euro hat Österreich eingefroren. Doch reicht das? Gestalter Alfred Schwarz ist zum dritten Jahrestag des Ukrainekriegs den verschlungenen Spuren des russischen Besitzes in Österreich nachgegangen. Regie: Alfred Schwarz Bildquelle: ORF/Neulandfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heikle Rubel - Russisches Vermögen in Österreich
ORF III
Heikle Rubel - Russisches Vermögen in Österreich

Heikle Rubel - Russisches Vermögen in Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen