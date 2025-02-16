Heikle Rubel - Russisches Vermögen in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Heikle Rubel - Russisches Vermögen in Österreich
44 Min.Folge vom 16.02.2025
Der Verdacht, dass russisches Geld in größerem Umfang in Österreich geparkt ist, besteht seit Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine. Vermögen im Gesamtwert von 1,6 Milliarden Euro hat Österreich eingefroren. Doch reicht das? Gestalter Alfred Schwarz ist zum dritten Jahrestag des Ukrainekriegs den verschlungenen Spuren des russischen Besitzes in Österreich nachgegangen. Regie: Alfred Schwarz Bildquelle: ORF/Neulandfilm
