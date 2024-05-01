Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimspiel – der Talk

ORF1Staffel 1Folge 1vom 01.05.2024
21 Min.Folge vom 01.05.2024

Fußball abseits von Toren und Tabellen. Fußball dreht sich auch um Emotionen, Geld und Politik. Darum geht es in "Heimspiel - Der Talk". Philipp Maschl spricht mit Menschen, die Fußball zu unterschiedlichen Zeiten aus verschiedenen Perspektiven erlebt haben. Im ersten Talk spricht er mit Toni Polster. Er zieht Vergleiche mit dem Profitum damals und heute. Und Polster ist überzeugt: Auch wenn sich der Fußball rasant verändert hat, wären Spieler wie Krankl, Herzog und er selbst auch heute Weltklasse. Bildquelle: ORF

