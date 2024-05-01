Heimspiel - Der Talk mit Toni PolsterJetzt kostenlos streamen
Heimspiel – der Talk
Folge 1: Heimspiel - Der Talk mit Toni Polster
21 Min.Folge vom 01.05.2024
Fußball abseits von Toren und Tabellen. Fußball dreht sich auch um Emotionen, Geld und Politik. Darum geht es in "Heimspiel - Der Talk". Philipp Maschl spricht mit Menschen, die Fußball zu unterschiedlichen Zeiten aus verschiedenen Perspektiven erlebt haben. Im ersten Talk spricht er mit Toni Polster. Er zieht Vergleiche mit dem Profitum damals und heute. Und Polster ist überzeugt: Auch wenn sich der Fußball rasant verändert hat, wären Spieler wie Krankl, Herzog und er selbst auch heute Weltklasse. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heimspiel – der Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0