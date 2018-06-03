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Heinzl und die VIPs

Heinzl und die VIPs - Life Ball 2018

ATVStaffel 6Folge 1vom 03.06.2018
Heinzl und die VIPs - Life Ball 2018

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Heinzl und die VIPs

Folge 1: Heinzl und die VIPs - Life Ball 2018

23 Min.Folge vom 03.06.2018Ab 6

Gery Keszler ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen Top-Stars wie Adrien Brody oder Kelly Osbourne auf seinen Ball zu bekommen. Doch die Sache mit den Prominenten wird schwieriger: "Immer mehr Charity-Veranstaltungen zahlen Stars fette Honorare. Das schadet dem Life Ball, der seinen Prinzipien treu bleiben will - null Gage, alles für den guten Zweck." Welche Stars und Sternchen trotzdem über den Red Carpet am Life Ball gingen, hat Dominic Heinzl in seiner Sendung.

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