Heinzl und die VIPs - Life Ball 2018Jetzt kostenlos streamen
Heinzl und die VIPs
Folge 1: Heinzl und die VIPs - Life Ball 2018
23 Min.Folge vom 03.06.2018Ab 6
Gery Keszler ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen Top-Stars wie Adrien Brody oder Kelly Osbourne auf seinen Ball zu bekommen. Doch die Sache mit den Prominenten wird schwieriger: "Immer mehr Charity-Veranstaltungen zahlen Stars fette Honorare. Das schadet dem Life Ball, der seinen Prinzipien treu bleiben will - null Gage, alles für den guten Zweck." Welche Stars und Sternchen trotzdem über den Red Carpet am Life Ball gingen, hat Dominic Heinzl in seiner Sendung.
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Heinzl und die VIPs
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-16: ATV & © Season 6-14: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 10-11: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen