Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 05.02.2024

PULS 24Staffel 1Folge 16vom 05.02.2024
Heiß Umfehdet vom 05.02.2024

Heiß Umfehdet vom 05.02.2024Jetzt kostenlos streamen

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Folge 16: Heiß Umfehdet vom 05.02.2024

55 Min.Folge vom 05.02.2024

"Beide Seiten": Simon Rosner (Journalist, Kleine Zeitung" und Nina Flori (PULS 24 Anchorwoman) sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Sollen Matura und Schulnoten abgeschafft werden? – darüber diskutieren Alexander Ackerl (Vorsitzender Junge Generation SPÖ Wien) und Harald Zierfuss (Bildungssprecher, ÖVP Wien) bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht EUMC Vorsitzender General Robert Brieger.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
PULS 24
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Alle 1 Staffeln und Folgen