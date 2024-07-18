Heiß Umfehdet vom 18.07.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 110: Heiß Umfehdet vom 18.07.2024
Folge vom 18.07.2024
Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) ist am Mittwoch im "Interview des Tages" bei "Heiß Umfehdet" zu Gast. Mit PULS 24 Anchorwoman Manuela Szinovatz spricht sie u.a. über den Vorschlag der Grünen, den ehemaligen ÖVP-EU-Parlamentarier Othmar Karas zum EU-Kommissar zu machen, die kommende Nationalratswahl im Herbst und das EU-Renaturalisierunggesestz.
