Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 18.07.2024

PULS 24Staffel 1Folge 110vom 18.07.2024
Heiß Umfehdet vom 18.07.2024

Heiß Umfehdet vom 18.07.2024Jetzt kostenlos streamen

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Folge 110: Heiß Umfehdet vom 18.07.2024

16 Min.Folge vom 18.07.2024

Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) ist am Mittwoch im "Interview des Tages" bei "Heiß Umfehdet" zu Gast. Mit PULS 24 Anchorwoman Manuela Szinovatz spricht sie u.a. über den Vorschlag der Grünen, den ehemaligen ÖVP-EU-Parlamentarier Othmar Karas zum EU-Kommissar zu machen, die kommende Nationalratswahl im Herbst und das EU-Renaturalisierunggesestz.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
PULS 24
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Alle 1 Staffeln und Folgen