Heiß Umfehdet vom 06.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 17: Heiß Umfehdet vom 06.02.2024
55 Min.Folge vom 06.02.2024
"Beide Seiten": Daniel Retschitzegger (PULS 24 Anchor) und Colette Schmidt (Journalistin, Der Standard) sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Sollen Hunde-Angriffstraining und Sportschutz verboten werden? – darüber diskutieren Madeleine Petrovic (Wiener Tierschutzverein) und Yvonne Adler (Österreichischer Kynologenverband) bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht IDF-Sprecher Arye Sharuz Shalicar.
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4