"Beide Seiten": PULS 24 Moderator Jakob Wirl und Michael Jungwirth, stellvertretender Chefredakteur bei der "Kleinen Zeitung", sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Soll Österreich in einer EU-Armee kämpfen?" – darüber diskutieren Kommunikationsberaterin Nina Hoppe und Rechtsanwalt Tassilo Wallentin bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht der Nahost-Experte Ben Segenreich über die erneute Eskalation im Nahost-Konflikt.

