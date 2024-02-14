Heiß Umfehdet Spezial vom 14.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 22: Heiß Umfehdet Spezial vom 14.02.2024
130 Min.Folge vom 14.02.2024
Anchor Thomas Mohr analysiert mit dem stellvertretenden PULS 24-Chefredakteur Andreas Rossmeissl, PULS 24-Politik-Chefreporterin Manuela Raidl sowie "Heute"-Chefredakteur Clemens Oistric die Reden der Parteichefs von ÖVP, SPÖ und FPÖ. Die PULS 24-Reporter:innen berichten dazu live von den Reden von FPÖ-Chef Herbert Kickl aus Ried, SPÖ-Chef Andreas Babler aus der Steiermark sowie von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer aus Klagenfurt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4