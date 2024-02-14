Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 1Folge 22vom 14.02.2024
Folge 22: Heiß Umfehdet Spezial vom 14.02.2024

130 Min.Folge vom 14.02.2024

Anchor Thomas Mohr analysiert mit dem stellvertretenden PULS 24-Chefredakteur Andreas Rossmeissl, PULS 24-Politik-Chefreporterin Manuela Raidl sowie "Heute"-Chefredakteur Clemens Oistric die Reden der Parteichefs von ÖVP, SPÖ und FPÖ. Die PULS 24-Reporter:innen berichten dazu live von den Reden von FPÖ-Chef Herbert Kickl aus Ried, SPÖ-Chef Andreas Babler aus der Steiermark sowie von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer aus Klagenfurt.

