Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 03.04.2024

PULS 24Staffel 1Folge 46vom 03.04.2024
Folge 46: Heiß Umfehdet vom 03.04.2024

56 Min.Folge vom 03.04.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Paul Batruel und Politikberater Peter Plaikner sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Cannabis-Legalisierung: Soll Österreich nachziehen?" – darüber diskutieren der Cannabisaktivist Paul Burger und die Leiterin der AKH-Drogenambulanz Gabriele Fischer bei "Das unmoderierte Duell". Im "Interview des Tages" ist SPÖ-Rebell Nikolaus Kowall zu Gast.

