Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 18.04.2024

PULS 24Staffel 1Folge 53vom 18.04.2024
Heiß Umfehdet vom 18.04.2024

Folge 53: Heiß Umfehdet vom 18.04.2024

55 Min.Folge vom 18.04.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Politik-Chefreporterin Manuela Raidl und Journalist Georg Renner sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Wäre Österreich ohne EU besser dran?" – die Frage diskutieren Alexander Harrer von Volt Europa und Christian Ebner vom ÖXIT-Bündnis. Im "Interview des Tages" sind Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Fußball-Ikone Toni Polster zu Gast.

