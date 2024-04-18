Heiß Umfehdet vom 18.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 53: Heiß Umfehdet vom 18.04.2024
55 Min.Folge vom 18.04.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Politik-Chefreporterin Manuela Raidl und Journalist Georg Renner sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Wäre Österreich ohne EU besser dran?" – die Frage diskutieren Alexander Harrer von Volt Europa und Christian Ebner vom ÖXIT-Bündnis. Im "Interview des Tages" sind Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Fußball-Ikone Toni Polster zu Gast.
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4