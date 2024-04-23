Heiß Umfehdet vom 23.04.2024Jetzt kostenlos streamen
55 Min.Folge vom 23.04.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Anchor Marie Sievers und Profil-Journalistin Iris Bonavida sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" spricht NEOS-Gründer Matthias Strolz über sein Polit-Comeback, die FPÖ und seine Musik-Karriere.
