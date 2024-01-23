Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiß Umfehdet vom 23.01.2024

Folge 7: Heiß Umfehdet vom 23.01.2024

56 Min.

"Beide Seiten": PULS 24 News Anchor René Ach und IFDD-Meinungsforscher Christoph Haselmayer sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Klimakleber: Extremisten oder Retter? – darüber diskutieren David Sonnenbaum, Ex-Mitglied der "Letzten Generation" und Gerhard Lustig, Initiator des Autovolksbegehrens, bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Lena Schilling über ihre Kandidatur bei der EU-Wahl.

