Heiß Umfehdet vom 05.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 79: Heiß Umfehdet vom 05.06.2024
56 Min.Folge vom 05.06.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Moderator Daniel Retschitzegger und "NÖN"-Chefredakteur Walter Fahrnberger sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Brauchen wir mehr oder weniger EU?" – über diese Frage diskutieren Kommunikationsberaterin Nina Hoppe und Christian Ebner, Sprecher des Bündnisses "Öxit-EU-Austritt für Österreich", bei "Das unmoderierte Duell". Im "Interview des Tages" ist DNA-EU-Spitzenkandidatin Maria Hubmer-Mogg.
