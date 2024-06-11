Heiß Umfehdet vom 11.06.2024 Jetzt kostenlos streamen
Folge 83: Heiß Umfehdet vom 11.06.2024
54 Min.Folge vom 11.06.2024
"Beide Seiten": Der stellvertretende PULS 24-Chefredaktuer Andreas Rossmeissl und "Kleine Zeitung"-Journalistin Barbara Haas sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Land unter! Unwetter und Hochwasser in Österreich" – Anchor Thomas Mohr spricht darüber mit dem steirischen Landeshauptmann Christopher Draxler (ÖVP) und schaltet zu PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz ins Hochwasser-Gebiet. Außerdem im "Interview des Tages": NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.
