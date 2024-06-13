Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 13.06.2024

PULS 24Staffel 1Folge 85vom 13.06.2024
Heiß Umfehdet vom 13.06.2024

Heiß Umfehdet vom 13.06.2024Jetzt kostenlos streamen

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Folge 85: Heiß Umfehdet vom 13.06.2024

63 Min.Folge vom 13.06.2024

"Beide Seiten": Manuela Raidl (Politik-Chefreporterin) und Erich Vogl (Journalist Kronen Zeitung) sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Bei den "Interviews des Tages" sprechen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer über die Ergebnisse der EU-Wahl und die Zukunft ihrer Parteien.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
PULS 24
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Alle 1 Staffeln und Folgen