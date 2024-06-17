Heiß Umfehdet vom 17.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 87: Heiß Umfehdet vom 17.06.2024
56 Min. Folge vom 17.06.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Paul Batruel und "profil"-Journalistin Iris Bonavida sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Türkis-Grüne-Koalitionskrise – darüber diskutieren EP-Abgeordneter Lukas Mandl (ÖVP) und der Grüne Landessprecher Gebi Mair bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Klimapolitologe Reinhard Steurer über das EU-Renaturierungsgesetz.
Produktion: AT, 2024
