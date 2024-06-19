Heiß Umfehdet vom 19.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 89: Heiß Umfehdet vom 19.06.2024
71 Min.Folge vom 19.06.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Patrick Schwanzer und “Presse“-Journalistin Julia Wenzel sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im "Interview des Tages" spricht Politikwissenschaftler Gerhard Mangott über die Allianz zwischen Russlands Machthaber Wladimir Putin und Nordkoreas Diktator Kim Jung-Un. Außerdem zu sehen: PULS 24 Infochefin Corinna Milborn spricht mit dem 8-jährigen Naveh, der beim Massaker der Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt und wochenlang festgehalten wurde. Während er, seine Schwester und Mutter freigelassen wurde, befindet sich sein Vater nach wie vor in Geiselhaft.
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4