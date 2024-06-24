Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiß Umfehdet vom 24.06.2024

54 Min.Folge vom 24.06.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Moderator Jakob Wirl und “Falter“-Journalistin Eva Konzett sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im Zuge der Interviewreihe “Aktuell: Im Fokus“ geht der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) u.a. auf die Koalitionskrise und Wahlzucker ein. Außerdem: Wie bereitet sich das ÖFB-Team auf das kommende EM-Match gegen die Niederlande vor? Dazu ist PULS 24 Sportreporter Philip Hajszan im “Heiß Umfehdet“-Studio.

