Heiß Umfehdet vom 15.07.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 107: Heiß Umfehdet vom 15.07.2024
15 Min.Folge vom 15.07.2024
"Beide Seiten": Petra Stuiber, Stellvertretende Chefredakteurin des "Der Standard" und PULS 24 Reporterin Nina Flori sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten des Attentats auf Donald Trump und dessen Auswirkungen auf den US-Präsidentschaftswahlkampf.
Produktion:AT, 2024
