Heiß Umfehdet vom 31.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 13: Heiß Umfehdet vom 31.01.2024
60 Min.Folge vom 31.01.2024
Beim "Interview des Tages" spricht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit Corinna Milborn unter anderem über vorgezogene Neuwahlen, seine Haltung zu Herbert Kickl und Gendern. "Beide Seiten": "Falter"-Journalistin Barbara Toth und "Presse"-Journalist Klaus Knittelfelder diskutieren bei PULS 24 Anchorwoman Manuela Szinovatz über Nehammers Kanzler-Duell – "Soll Karl Nehammer als Bundeskanzler weitermachen?" – Bei "Das unmoderierte Duell" diskutieren die Wiener ÖVP-Landtagsabgeordnete Laura Sachslehner und Paul Stich, der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreichs.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4