Heiß Umfehdet vom 31.01.2024

PULS 24Staffel 1Folge 13vom 31.01.2024
60 Min.Folge vom 31.01.2024

Beim "Interview des Tages" spricht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit Corinna Milborn unter anderem über vorgezogene Neuwahlen, seine Haltung zu Herbert Kickl und Gendern. "Beide Seiten": "Falter"-Journalistin Barbara Toth und "Presse"-Journalist Klaus Knittelfelder diskutieren bei PULS 24 Anchorwoman Manuela Szinovatz über Nehammers Kanzler-Duell – "Soll Karl Nehammer als Bundeskanzler weitermachen?" – Bei "Das unmoderierte Duell" diskutieren die Wiener ÖVP-Landtagsabgeordnete Laura Sachslehner und Paul Stich, der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreichs.

PULS 24
