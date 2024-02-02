Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 02.02.2024

PULS 24Staffel 1Folge 15vom 02.02.2024
Heiß Umfehdet vom 02.02.2024

Folge 15: Heiß Umfehdet vom 02.02.2024

16 Min.Folge vom 02.02.2024

"Beide Seiten": Marie Sievers, Journalistin bei PULS 24 und Georg Renner, freier Journalist, sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Bei Moderatorin Manuela Szinovatz sprechen sie über: Wieder Häftlinge entflohen: "Justizversagen" oder "Personalproblem", Bierpartei sucht MitstreiterInnen: "PR statt Politik" oder "Echte Bürgerbewegung", Paris stimmt über 3-fache Parkgebühren für SUV ab: "Autos raus" oder "Klimadiktatur".

