Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 16: Heiß Umfehdet vom 05.02.2024
55 Min.Folge vom 05.02.2024
"Beide Seiten": Simon Rosner (Journalist, Kleine Zeitung" und Nina Flori (PULS 24 Anchorwoman) sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Sollen Matura und Schulnoten abgeschafft werden? – darüber diskutieren Alexander Ackerl (Vorsitzender Junge Generation SPÖ Wien) und Harald Zierfuss (Bildungssprecher, ÖVP Wien) bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht EUMC Vorsitzender General Robert Brieger.
Produktion:AT, 2024
