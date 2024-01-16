Heiß Umfehdet vom 16.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 2: Heiß Umfehdet vom 16.01.2024
56 Min.Folge vom 16.01.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Moderator Jakob Wirl und "Kleine Zeitung"-Journalistin Barbara Haas sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. "Müssen Asylregeln verschärft werden?" - darüber diskutieren Asylrechtsexperte Lukas Gahleitner-Gertz und Roland Fürst von der SPÖ-Burgenland bei "Das unmoderierte Duell". Beim Interview des Tages spricht Gundula Marie Beduhn. Die 40-Jährige hätte vergangenen Samstag ihren 26-jährigen Freund heiraten sollen. Während der Trauung wurde der türkische Staatsbürger wegen eines negativen Asylantrags festgenommen und am Dienstag abgeschoben.
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4