Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 29.02.2024

Heiß Umfehdet vom 29.02.2024

Folge 32: Heiß Umfehdet vom 29.02.2024

56 Min.Folge vom 29.02.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Reporterin Nina Flori und PULS 24 Reporter Daniel Retschitzegger sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Klimaaktivisten: Sind sie mit ihren Anliegen gescheitert? – darüber diskutieren Klimaaktivistin Martha Krumpeck und Gerhard Lustig, Initiator des Autovolksbegehrens bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Psychiaterin Sigrun Roßmanith über den Hundebox-Prozess.

