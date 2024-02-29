Heiß Umfehdet vom 29.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 32: Heiß Umfehdet vom 29.02.2024
56 Min.Folge vom 29.02.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Reporterin Nina Flori und PULS 24 Reporter Daniel Retschitzegger sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Klimaaktivisten: Sind sie mit ihren Anliegen gescheitert? – darüber diskutieren Klimaaktivistin Martha Krumpeck und Gerhard Lustig, Initiator des Autovolksbegehrens bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Psychiaterin Sigrun Roßmanith über den Hundebox-Prozess.
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4